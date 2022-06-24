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Эндокринолог назвала вызывающие риск отравления летние продукты

Эндокринолог Михалева: зелень при неправильной обработке может быть источником гельминтов и вируса гепатита А
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Летом существенно повышается риск получить пищевое отравление из-за более быстрого размножения опасных бактерий. О том, какие продукты представляют наибольшую опасность в летний сезон, 24 июня рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог клиники «СМ-Доктор», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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Как пояснила эксперт, риск отравления летом связан с высокой температурой окружающей среды, которая способствует быстрому размножению опасных бактерий, а также накоплению токсичных продуктов их жизнедеятельности.

Так, фрукты и ягоды, особенно содержащие много воды в своем составе, способны очень быстро портиться в летнее время. К ним относятся арбузы, дыни, абрикосы, персики, черешня, клубника, то есть большинство сезонных ягод и фруктов. При несоблюдении условий хранения и транспортировки высок риск микробного обсеменения таких продуктов. Срок хранения помытых, очищенных и нарезанных фруктов особенно короткий — их желательно съедать сразу после подачи на стол, а то, что осталось, убирать в холодильник, предупредила врач.

Риск отравиться также высок при употреблении молочных продуктов. Михалева порекомендовала всегда хранить такие продукты в холодильнике и употреблять в пищу сразу же после того, как их достали. Также важно тщательно следить за сроком годности.

Помимо этого, следует быть внимательным при употреблении зелени.

«Казалось бы, совершенно безопасный продукт. Но обращайте, пожалуйста, внимание на тщательную обработку зелени перед подачей на стол. Так как зелень довольно сложно качественно промыть, то она может быть источником заражения болезнетворными бактериями, гельминтами, лямблиями и даже вирусом гепатита А», — отметила Михалева.

Она также обратила внимание на важность правильного хранения мяса. Так, при неподходящих условиях происходит контаминация мяса бактериями, и в такой благоприятной среде они очень быстро размножаются.

Еще одним опасным блюдом в жару является мороженое, которое при несоблюдении температурного режима может быть заражено кишечной палочкой, сальмонеллой или возбудителем дизентерии. При выборе продукта важно обращать внимание на условия его хранения и внешний вид упаковки: подозрение должны вызвать мятая или деформированная упаковка или подтаявшее мороженое

«Соленая и копченая рыба. Как правило, производители используют усилители вкуса и аромата при производстве и распознать испорченный продукт очень сложно. Обращайте внимание на срок хранения, дату производства и берите только у проверенного продавца, особенно в летнее время», — добавила эндокринолог.

9 июня эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала о рисках обезвоживания организма в летний сезон. Она порекомендовала выпивать летом больше воды, чем в другое время года. Так, если при нормальной температуре средняя норма для человека массой 70 кг составляет 3 л в день, то в жару потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.

Вместе с тем специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитка для утоления жажды, отметив, что лучше всего для этого подходит именно чистая вода.

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