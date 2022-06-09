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Биохимик раскрыла опасные последствия неправильного питьевого режима летом

Биохимик Кулешова посоветовала отказаться от утоления жажды летом при помощи чая и кофе
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Фото: ТАСС/dpa/Bodo Marks
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Обезвоживание организма, риски которого в летний сезон особенно велики, чревато рядом серьезных осложнений и даже может быть опасно для жизни. О последствиях потери воды, а также правильном питьевом режиме летом «Известиям» 9 июня рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

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Так, критичной является потеря жидкости в количестве 20–22%. В то же время летом организм теряет гораздо больше влаги, чем в другие времена года, с чем связана необходимость корректировки питьевого режима.

Как пояснила эксперт, потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. При большей потере могут появиться дискомфорт и сухость во рту, а также исчезнуть аппетит. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%. Еще больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При этом потеря 10% воды может быть опасна для жизни.

«Например, во время Шестидневной войны 1967 года более 20 тыс. египетских солдат погибли от теплового удара. Всё потому что египетские войска придерживались практики строгого нормирования воды. В то же время израильские воины с обильными полевыми запасами и проводимой командованием политикой в области водоснабжения имели минимальные потери от жары», — отметила Кулешова.

Она порекомендовала выпивать летом больше воды, чем в другое время года. Так, если при нормальной температуре средняя норма для человека массой 70 кг составляет 3 л в день, то в жару потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.

Вместе с тем специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитка для утоления жажды, отметив, что лучше всего для этого подходит именно чистая вода.

«Черный чай, кофе, соки могут входить в питьевую суточную норму, но вместе с 6 л перечисленных напитков в организм попадут и лишние дозы сахара, кофеина, таурина. А это — дополнительная нагрузка на сердце и почки. Поэтому лучше утолять жажду и восполнять потерю жидкости в организме исключительно чистой водой», — посоветовала Кулешова.

По ее словам, минеральная вода также не рекомендуется, так как ее употребление грозит отложением лишних солей после того, как жидкость испарится из организма через потоотделение и дыхание.

«Бутилированная вода может содержать частички микропластика, что тоже негативно отражается на здоровье. Поэтому полезнее и дешевле будет обычная вода из-под крана, прошедшая фильтрацию, ведь качество водопроводной воды не всегда бывает идеальным», — добавила эксперт.

3 июня терапевт Анна Позднякова рассказала о частых ошибках, которые люди совершают в попытке облегчить состояние человека при тепловом ударе. В частности, в таком случае не рекомендуется использовать жаропонижающие средства, которые не играют роли в лечении теплового удара и могут только усугубить положение, вызвав осложнения. По словам врача, чтобы облегчить состояние человека при тепловом ударе, необходимо побрызгать на него прохладной водой и посадить рядом с вентилятором.

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