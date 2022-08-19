Эксперт оценил прогнозы о росте смертности в Европе из-за экономии энергии

Официальные расчеты свидетельствуют о том, что экономия на отоплении действительно может привести к увеличению смертности среди некоторых групп населения. На это 19 августа указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Так он прокомментировал «Известиям» публикацию американского издания The Hill, где говорится о риске того, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за снижения постоянного отопления на фоне экономии энергии, а также приверженности Евросоюза зеленой энергетике.

«В Великобритании есть такая теория, что люди относительно небогатые, которые экономят зимой на отоплении, они простужаются, у них обостряются заболевания, особенно если эти люди не самые здоровые. И да, какое-то количество людей от этого умирает, есть официальные расчеты. Обычный человек вряд ли умрет от того, что уменьшат температуру, но если это накладывается на еще и не очень здоровый образ жизни, то могут быть сложности», — отметил эксперт.

По его словам, зеленая энергетика, которая сейчас используется во многих европейских странах, активно развивается, однако она имеет свои ограничения.

«Например, зеленая энергетика по определению является прерывистой, то есть она работает тогда, когда погодные условия позволяют. Так, в некоторых странах типа Англии в дни, когда есть ветер электричество может быть на 40% из ветровых станций, а когда ветра нет — всего лишь пару процентов. Электричество же должно быть в розетке постоянно, поэтому здесь есть определенные риски», — указал Митрахович.

Специалист уточнил, что если какие-то страны делают ставку на возобновляемую энергетику и слишком быстро на нее переходят, то с учетом имеющихся технологических и экономических ограничений такие государства будут вынуждены еще больше сокращать потребление.

«И тогда да, условно, меньше кондиционеров летом, жара может убивать, меньше отопления зимой, холод может снижать качество жизни, в том числе влиять и на здоровье», — добавил эксперт.

Соответствующая статья американского издания The Hill была опубликована 17 августа. Автор материала утверждает, что к гибели нескольких сотен тысяч человек в Европе могут привести утопические климатические инициативы, инфляция, сокращение производства ископаемого топлива в США и нежелание покупать российскую нефть или природный газ.

В статье говорится, что нынешний энергетический кризис в Европе зародился еще несколько лет назад, когда был взят курс на замещение традиционной энергетики зеленой. При этом журналисты указывают на то, что только в Великобритании избыточная смертность зимой достигает 28 тыс. человек, а всего в Европе она увеличивается на 200 тыс. человек в зимний период. Этот показатель увеличивается на 1,5% при каждом понижении температуры на 1 градус.

В последние дни ряд стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан. Так, 6 августа представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе Совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.