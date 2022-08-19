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Профессор из Чикаго заявил о риске вмешательства США в ситуацию на Украине

Профессор Джон Миршаймер заявил о риске вмешательства США в конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Ситуация вокруг спецоперации России на Украине может привести к вмешательству США. К такому выводу пришел профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной 17 августа.

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Профессор считает, что если ситуация не разрешится в течение года, то власти США могут задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.

Миршаймер также допускает более вероятный сценарий, по которому США примут непосредственное участие, если Россия начнет одерживать крупную победу.

Окончательный сценарий, говорится в статье, подразумевает, что Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали.

Ранее, 3 мая, американский экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс также раскритиковал США за вмешательство в ситуацию вокруг Украины. По его словам, Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом от переговоров.

В апреле депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев раскритиковал политику США по кризису вокруг Украины. Он высказал мнение, что власти заинтересованы в хаосе и нестабильности, препятствуя дипломатическому разрешению конфликта.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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