В Госдуме раскритиковали поставки Вашингтоном оружия Киеву

Власти США и американские военные промышленники заинтересованы в хаосе и нестабильности на Украине. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, комментируя поставки вооружения Киеву.

Как отметил политик, коллективный Запад во главе с США продолжает активно пичкать Украину оружием, что не способствует дипломатическому разрешению конфликта и прекращению боевых действий.

«Очевидно, что Вашингтону не нужен мир на Украине. Как обычно, Белый дом и американские военные промышленники заинтересованы в хаосе и нестабильности, в условиях которых они зарабатывают деньги. Большие деньги. Поэтому они будут воевать до последнего украинца», — указал он.

По словам Гаджиева, Соединенным Штатам выгодно максимально долгое продолжение боевых действий, именно поэтому они не дают Киеву вести мирные переговоры с Москвой.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, поставка Соединенными Штатами вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев рассказал, что Соединенным Штатам трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине.

25 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По данным американского телеканал NBC, новый пакет помощи будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

До этого, 17 апреля, Украина получила новую партию оружия и техники от США. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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