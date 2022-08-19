Экономист объяснил рост объемов торговли юанем в России

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков объяснил, что рост объемов торговли юанем в России связан с отказом участников рынка от валют недружественных стран.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 19 августа, Бирюков отметил, что в настоящее время для юаня рисков существенно меньше. Между тем, по словам аналитика, стоит помнить, что при высокой инфляции вариант инвестиций в валюту смотрится сомнительно.

Он добавил, что «инструментов с экспозицией по юаням на российском рынке пока немного».

18 августа юань впервые обогнал доллар по объему сделок tomorrow (с поставкой «завтра») в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 млрд рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 млрд рублей. Объем сделок по евро составил 49,9 млрд рублей.

Объем торгов юанем растет шестой месяц подряд. Как пишет сайт aif.ru, в конце февраля он составлял 1,2 млрд рублей.

Как отмечает сайт kp.ru, днем ранее на той же площадке объем сделок с юанем составил 55,7 млрд рублей, а с долларом — 89,8 млрд. Средневзвешенный курс валюты КНР составил 8,93 рубля, а США — 60,66 рубля.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Еще в начале 2022 года по всей России было не более 10 финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

Также 16 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о снижении интереса к доллару в мире и по объемам трансакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США, пишет НСН. По мнению эксперта, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени, отмечает RT.