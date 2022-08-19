Контрразведка СБУ обнаружила факт установки прослушки в Верховной раде

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают экс-сотрудника управления Верховной рады в том, что тот якобы был завербован для установки жучков в здании парламента. Об этом сообщил в пятницу, 19 августа, пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах», — написал Дехтяренко в Telegram-канале.

По данным СБУ, мужчина якобы должен был собирать разведданные о визитах в раду иностранных делегаций, однако уволился из парламента и не выполнил поставленных перед ним задач.

Теперь экс-сотрудника подозревают в госизмене.

15 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Спустя время в Сеть просочилась информация о намерении главы государства сместить с поста главнокомандующего Вооруженным войсками Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного.

17 июля Зеленский заявил об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Президент указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.