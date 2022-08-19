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Контрразведка СБУ обнаружила факт установки прослушки в Верховной раде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают экс-сотрудника управления Верховной рады в том, что тот якобы был завербован для установки жучков в здании парламента. Об этом сообщил в пятницу, 19 августа, пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах», — написал Дехтяренко в Telegram-канале.

По данным СБУ, мужчина якобы должен был собирать разведданные о визитах в раду иностранных делегаций, однако уволился из парламента и не выполнил поставленных перед ним задач.

Теперь экс-сотрудника подозревают в госизмене.

15 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Спустя время в Сеть просочилась информация о намерении главы государства сместить с поста главнокомандующего Вооруженным войсками Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного.

17 июля Зеленский заявил об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Президент указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

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