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Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии

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Фото: krone.at
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Из-за сильной бури в Европе погибли семь человек: пятеро в Австрии, еще двое — в Италии, сообщают 19 августа местные СМИ.

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Так, австрийское издание Kronen Zeitung заявило о гибели двоих детей четырех и восьми лет, а также троих взрослых. При этом еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент страны Александр Ван дер Беллен выразили соболезнования погибшим.

Сильные порывы ветра в долине Лафант нанесли ущерб близлежащим зданиям и скрутили линии электропередач. Также было повалено множество деревьев.

В итальянской области Тоскана из-за бури погибли два человека, еще 18 пострадали. Региональные власти призывают по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок. Для этого временно были закрыты все парки, сообщает Corriere della Sera.

Накануне поступила информация о гибели шести человек на острове Корсика во Франции в результате шторма. Еще 20 человек пострадали. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманина, еще не получены полные сведения о всех людях, которые на момент шторма находились в море, а также о тех, кого удалось спасти.

11 августа мощный шторм обрушился на курортные города Италии. Спасатели и волонтеры провели эвакуацию жителей из затопленных районов.

В июле во время бури в Польше погибли два человека, еще 39 тыс. остались без электроэнергии. Сообщалось, что экстренные службы совершили 1844 выезда на места происшествий.

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