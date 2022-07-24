Два человека погибли во время бури в Польше

Во время бури в Польше погибли два человека, еще 39 тыс. остались без электроэнергии. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает центр государственной безопасности.

На юго-западе страны в селе Белый Костел упавшее дерево придавило 70-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Кроме того, в Подкарпатье дерево упало на проезжавший мимо легковой автомобиль. 39-летний водитель погиб, при этом его пассажирка не пострадала.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб оперативно отвечали на вызовы и устраняли последствия непогоды. В общей сложности было совершено 1844 выезда на места происшествий. Самыми частыми проблемами были затопленные помещения и упавшие деревья, которые блокировали движение транспорта, кроме того, сильный ветер повредил крыши многих домов.

Кроме того, в некоторых регионах выпал крупный град, который побил посевы.

Согласно имеющейся информации, больше всего пострадали центральные и юго-восточные. Сейчас, по данным метеорологов, штормы движутся в восточном направлении.

Ранее, 5 июля, стало известно, что ураган «Бонни», сформировавшийся у тихоокеанского побережья Мексики, усилился до третьей (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона. Эпицентр урагана находится в 400 км от города Сиуатанехо в юго-западном штате Герреро. Он продвигается на запад со скоростью 6 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 51 м/с с порывами до 61 м/с.

Ливни придут в Герреро, Гуанахуато, Колима, Мичоакан и Халиско. Из-за риска наводнений в результате обильных осадков власти призвали граждан к осторожности.