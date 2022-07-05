Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

Ураган «Бонни», сформировавшийся у тихоокеанского побережья Мексики, усилился во вторник, 5 июля, усилился до третьей (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом на своей странице в Twitter сообщила метеорологическая служба страны.

Эпицентр урагана находится в 400 км от города Сиуатанехо в юго-западном штате Герреро. Он продвигается на запад со скоростью 6 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 51 м/с с порывами до 61 м/с.

Ливни придут в Герреро, Гуанахуато, Колима, Мичоакан и Халиско. Осадки могут спровоцировать наводнения, власти призвали граждан к осторожности. По прогнозу синоптиков, «Бонни» не выйдет на сушу.

В конце мая по меньшей мере 11 человек, в том числе и двое детей, погибли во время урагана «Агата», который обрушился на мексиканский штат Оахака. Около 30 человек числятся пропавшими без вести.

После выхода на сушу циклон вызвал ветер в 140–170 км/ч и волны высотой от шести до восьми метров.