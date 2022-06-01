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В Мексике 11 человек погибли в результате урагана «Агата»

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Фото: TASS/EPA/Luis Villalobos
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По меньшей мере 11 человек, в том числе и двое детей, погибли во время урагана «Агата», который обрушился на мексиканский штат Оахака. Еще 21 человек числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 31 мая сообщил телеканал Televisa со ссылкой на губернатора региона Алехандро Мурата.

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Наибольшее число погибших пришлось на район Сьерра-Сур, где были зафиксированы наводнения и сходы оползней. Дожди и сильный ветер оставили без электричества порядка 70 тыс. человек в штатах Оахака и Веракрус. В настоящий момент восстановлена подача только для 35% из них.

В понедельник ураган, сформировавшийся над Тихим океаном и достигший второй — из пяти — категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на берег в районе Оахаки. После выхода на сушу циклон вызвал ветер в 140–170 км/ч и волны высотой от шести до восьми метров. «Агата» также принесла сильные дожди и в штаты Веракрус, Герреро, Кинтана-Роо, Табаско и Чьяпас. Двигаясь над территорией Мексики, ураган ослаб и превратился в область низкого давления. Несмотря на это, специалисты не исключают, что в ближайшие несколько дней атмосферное явление может вновь усилиться.

Накануне ливень и сильный ветер, обрушившиеся на столицу Индии Нью-Дели, стали причиной гибели по меньшей мере двух человек. Отмечается, что было повалено около 170 деревьев. В результате на городских дорогах образовались пробки и в течение нескольких часов было затруднено движение.

Ранее, 20 мая, один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в США в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд. Смерч переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередачи.

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