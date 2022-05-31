В Нью-Дели из-за ливня и сильного ветра погибли два человека

Ливень и сильный ветер, обрушившиеся на столицу Индии Нью-Дели в понедельник, стали причиной гибели по меньшей мере двух человек. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила газета Times of India.

По ее информации, скорость ветра достигала 27,7 м/с. Отмечается, что были повалены около 170 деревьев. В результате на городских дорогах образовались пробки и в течение нескольких часов было затруднено движение.

Ураган сносил рекламные щиты и поднимал в воздух жестяные листы на строительных площадках, опрокидывая их на автомобили.

Отмечается, обе смерти произошли в центральных районах, где, порывы ветра были особенно сильны. Один человек погиб в результате падения на него части балкона здания, еще один — из-за упавшего на него дерева.

По данным Метеорологического департамента Индии, столь сильной грозы в Нью-Дели не было с 2018 года.

Ранее, 20 мая, один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в США в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд. Смерч переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередачи.

В тот же день в Германии по меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе страны. По данным газеты Bild, сразу несколько торнадо бушевали в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.