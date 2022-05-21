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Один человек погиб и более 40 пострадали в штате Мичиган от торнадо

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Результаты торнадо в США
Фото: РЕН ТВ
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Один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд в пятницу, 20 мая, сообщает Assosiated Press.

Торнадо переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередач. На Гейлорд, где проживает около 4200 человек, смерч обрушился около 15:45.

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По словам представителя медицинской службы северного Мичигана Брайана Лоусона, в Мемориальную больницу округа Отсиго поступили 23 человека с травмами, один погиб.

Полиция штата Мичиган подтвердила смерть и сообщила о более чем 40 пострадавших от стихии.

«Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Я просто дар речи потерял», — признался мэр города Тодд Шаррард.

Жители выложили в соцсети кадры из магазинов, где ветер снес прилавки. Техслужбы города сообщили о нескольких утечках газа. Департамент транспорта был вынужден закрыть ведущие на юг трассы из-за повреждений дорожного полотна. А Американский Красный Крест создал приют для пострадавших в городской церкви.

Губернатор штата Гретхен Уитмер написала в Twitter, что администрация штата следит за ситуацией и предупредила, что Северному Мичигану еще предстоит выдержать некоторые проявления непогоды.

«На помощь жителям приходят бригады скорой помощи, оценивают ущерб. По всему Северному Мичигану остаются в силе предупреждения о сильных грозах. Всей душой поддерживаем пострадавших, службы экстренного реагирования и коммунальные службы, которые прилагают все усилия для обеспечения безопасности людей», — написала она.

20 мая в Германии по меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе страны. По данным газеты Bild, сразу несколько торнадо бушевали в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

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