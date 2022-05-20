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Более 40 человек пострадали в результате торнадо в Германии

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Фото: Twitter.com/Lukas
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По меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе Германии. Об этом в пятницу, 20 мая, пишет немецкая газета Bild.

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Отмечается, что опасные погодные условия наблюдаются на половине территории Германии. По данным газеты, сразу несколько торнадо бушевали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Спасатели сообщили о масштабном ущербе, нанесенном стихией. Полиция города Падерборн заявила о 40 пострадавших в результате торнадо. Подробности происшествия пока не приводятся.

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Ранее, 5 марта, на американский город Винтерсет (штат Айова) обрушился торнадо, в результате которого погибли четверо взрослых и двое детей. Отмечается, что сильный шторм со скоростью ветра 165 миль/час начался на юго-западе города в 16:30 субботы. Стихия разрушила жилые дома и постройки в районе.

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