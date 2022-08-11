Мощнейший шторм обрушился на курорты Италии

На курортные города Италии обрушился мощный шторм. В северных коммунах сильным течением сносило машины, передает телеканал «Известия». На западе страны ветер поднял в воздух мусорные контейнеры, ограждения, стройматериалы, коммуникации, инженерные коммуникации и повалил деревья. Спасатели и волонтеры эвакуируют жителей из затопленных районов. По прогнозу в Италии ожидается новый шторм, он пронесется по всей стране.

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