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Шесть человек погибли из-за шторма на Корсике

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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На остров Корсику во Франции обрушился шторм, погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Franceinfo со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что озвученное число погибших является предварительной информацией. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманина, на данный момент еще не получены полные сведения о всех людях, которые на момент шторма находились в море, а также о тех, кого удалось спасти.

Среди погибших, по данным издания, те, на кого в момент бушевания стихии обрушались деревья или соломенные хижины.

Так, в кемпинге в Сагоне (Корс-дю-Сюд) погибла 13-летняя девочка после падения дерева. Кроме того, по информации морской префектуры, погибли рыбак в Джиролате в Корс-дю-Сюде и каякер в Эрбалунге (Верхний Корс).

Шторм начался на острове в четверг утром. Порывы ветра достигали 224 км/ч в Мариньяне (Корс-дю-Сюд) , 197 км/ч в Кальви (Верхний Корс), 205 км/ч в Иль-Русе (Верхний Корс) или доходили до 131 км/ч в Аяччо (Корс-дю-Сюд).

К полудню было проведено 115 спасательных операций на море. В настоящее время все кемпинги на острове эвакуированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит заседание кризисной ячейки правительства по теме оценки ущерба и ликвидации последствий действия стихии на Корсике.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что на курортные города Италии обрушился мощный шторм. Спасатели и волонтеры провели эвакуацию жителей из затопленных районов.

В июле во время бури в Польше погибли два человека, еще 39 тыс. остались без электроэнергии. Сообщалось, что экстренные службы совершили 1844 выезда на места происшествий.

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