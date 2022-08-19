Apple предупредила об уязвимости в системах iPhone и iPad

В операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad нашли уязвимость, благодаря которой хакеры могли получить доступ к гаджетам, следует из отчетов компании Apple, опубликованных 17 августа.

Проблему обнаружили в ядре и в движке для отображения веб-страниц WebKit. Хакеры могли получить возможность запускать приложения от имени администратора и действовать от лица владельца, говорится в отчете.

Уязвимость касалась устройств: iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch (7-го поколения), работающих на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.

В компании заверяют, что проблема уже устранена, а пользователям посоветовали обновить устройства до последних версий.

Накануне стало известно, что ближайшая презентация новых устройств от Apple пройдет 7 сентября.

7 августа известный инсайдер под ником Jioriku рассказал, что новая линейка смартфонов iPhone 14 впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт. Однако, по его словам, для ее использования будет необходимо приобрести специальный адаптер.