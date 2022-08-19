Масштабный этнофестиваль организуют в Курганской области

В Курганской области 23 августа состоится этнографический фестиваль православной культуры «Батуринская святыня». Его проведут в селе Батурино Шадринского района.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на сайт регионального туризма сообщает, что фестиваль приурочат к празднованию 205-летия со дня рождения архимандрита Антонина, представителя священнического рода Капустиных, выдающегося русского церковного деятеля, ученого, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме в 1869–1894 годах.

Региональные власти обещают выступление лучших хоровых коллективов Курганской области и творческих ансамблей муниципальных округов. Также в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка художественных промыслов и ремесел. Гостям предложат посмотреть этнографические экспозиции — мастерскую ремесленника и женский кут.