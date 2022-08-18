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Эксперт прокомментировал, что объем торгов юанем на Мосбирже впервые обогнал доллар

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Бирюков заявил, что у юаня гораздо меньше рисков, чем у доллара
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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То, что юаню удалось по объему торгов на Московской бирже превысить доллар, является последствием отказа участников рынка и населения страны от валют недружественных стран. Об этом 18 августа заявил «Известиям» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

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«Для юаня сейчас рисков существенно меньше. В то же время стоит помнить, что при высокой инфляции вариант инвестиций в валюту смотрится сомнительно. Инструментов с экспозицией по юаням на российском рынке пока немного. К ним относятся облигации «Русала», номинированные в юанях, и проходящее в настоящее время размещение «Полюс Золота». Обе идеи интересны как перспективами роста цены, так и наличием купонного дохода», — прокомментировал специалист.

Ранее в четверг сообщалось, что объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами «завтра». По состоянию на 12:46 мск 18 августа объем торгов юанями достиг 29,3 млрд рублей по сравнению с 28,8 млрд долларового оборота и 35,3 млрд — с евро.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Еще в начале 2022 года по всей России было не более 10 финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

4 августа в Центробанке пообещали содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. Там полагают, что необходимо создавать условия для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин заявил, что в условиях укрепившегося рубля у населения есть стимул не продавать валюту сейчас, а перевести в юани. Кроме того, он назвал деньги населения в долларах и евро для банков в нынешних реалиях токсичным активом.

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами.

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