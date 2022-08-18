Мантуров рассказал о высокой загруженности отечественных верфей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на российских судостроительных предприятиях наблюдается крайне высокая загрузка. Около 300 судов и морской техники находятся на разных этапах строительства, заявил 18 августа глава ведомства в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по теме судостроения.

«В целом загрузка мощностей в отрасли сейчас достаточно высокая, на 63 судостроительных предприятиях в разных стадиях строительства находится около 300 судов и морской техники», — рассказал он.

Мантуров также добавил, что до 2035 года у отечественных верфей есть спрос на более чем 700 новых судов, однако не по каждому из заказов существуют технические характеристики и финансовое обеспечение, что, в свою очередь, делает эти заказы ненадежными.

Он уточнил, что мощности судостроительных предприятий нуждаются в серьезной модернизации для производства гражданских судов.

Ранее 18 августа Путин в ходе совещания по судостроению заявил, что России необходимо развивать собственные компетенции в сфере судостроения. По словам главы государства, нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, ремонту судов проводилось в России. Он отметил, что в стране есть всё необходимое для уверенного развития судостроения.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «Известиям» 15 июня заявил, что трех лет будет достаточно для восстановления российского судостроения и развития собственных компетенций после введения антироссийских санкций. Он уточнил, что у российского судостроения не будет проблем со своими материалами.

29 июня Рахманов рассказал, что на предприятиях ОСК строятся 54 судна и корабля — военные и гражданские. В этом году 28 из них будут сданы в эксплуатацию — 19 судов и девять кораблей.