Путин призвал развивать собственные компетенции в сфере судостроения

В России необходимо развивать собственные компетенции в сфере судостроения, заявил президент РФ Владимир Путин 18 августа на совещании по судостроению.

«Подчеркну, что поведение наших западных партнеров вновь показало, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Всё заместить невозможно, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно», — сказал он.

По словам главы государства, нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, ремонту судов проводилось в России. Он отметил, что в стране есть всё необходимое для уверенного развития судостроения.

Кроме того, президент на совещании сообщил, что замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, уточнив, что необходимо сделать всё для выполнения программ.

Также он добавил, что у российских верфей возникли сложности с поставками запчастей из-за невыполнения иностранными поставщиками своих обязательств. Путин призвал обратить внимание и на необходимость модернизации отечественных верфей.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «Известиям» 15 июня заявил, что трех лет будет достаточно для восстановления российского судостроения и развития собственных компетенций после введения антироссийских санкций. Он уточнил, что у российского судостроения не будет проблем со своими материалами.

29 июня Рахманов рассказал, что на предприятиях ОСК строятся 54 судна и корабля — военные и гражданские. В этом году 28 из них будут сданы в эксплуатацию — 19 судов и девять кораблей.