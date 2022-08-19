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Ученый рассказал о способном повысить риск попадания в ДТП паразите

Ученый Лукашев: токсоплазмоз может повысить вероятность психических заболеваний и риск попадания в ДТП
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Фото: Global Look Press/Custom Medical Stock Photo
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Заболевание токсоплазмозом может повысить вероятность психических заболеваний и риск попадания в ДТП, но это не острые проявления болезни. Об этом рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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«Токсоплазмоз — это одноклеточный паразит. Он широко распространен. Основные хозяева — это кошки и грызуны. Человек, как правило, заражается от кошек. В нашей популяции токсоплазмозом заражены до трети населения. Для взрослого человека очевидного риска от этого паразита нет. Хотя в ряде исследований отмечали более высокую вероятность психических заболеваний и риск попадания в ДТП у носителей токсоплазмоза. Но это не острые проявления, которые можно выявить только при обследовании большого числа людей», — указал эксперт.

Он также прокомментировал исследование финских ученых, согласно которому носители токсоплазмы обладают более привлекательной внешностью.

Как отметил Лукашев, в научном сообществе хорошо известно о способности паразита модифицировать поведение грызунов. В частности, токсоплазма способна заставлять мышей быть более беспечными, чтобы их съела кошка, которая также будет заражена. В то же время механизмы влияния этого паразита на внешность вызывают большие вопросы, подчеркнул специалист.

«Если бы это влияло на человека при общении, он бы становился более общительным и харизматичным, это можно было бы понять с точки зрения того, что мы знаем о токсоплазмозе. Но когда говорят про фотографии, нужно осторожно относиться к таким исследованиям и внимательно смотреть на их методологию, потому что трудно представить механизм, с помощью которого токсоплазмоз мог бы влиять на внешность. Особенно если учитывать, что внешность закладывается в детском возрасте, а токсоплазмозом человек может быть инфицирован на протяжении всей жизни», — добавил Лукашев.

Исследование о влиянии токсоплазмы на внешность в марте было опубликовано в журнале PeerJ. Ученые из Университета Турку (Финляндия) заинтересовались предыдущими исследованиями, которые показали, что зараженные токсоплазмой самцы крыс пользуются популярностью у самок, и решили проверить, наблюдается ли подобный эффект у людей.

В частности, ученые анализировали уровень асимметрии формы лица у испытуемых. Выяснилось, что у инфицированных этот показатель был значительно ниже. Кроме того, женщины с токсоплазмозом имели меньший вес. Как полагают специалисты, более привлекательная внешность у носителя выгодна для паразита, так как чем больше у человека партнеров, тем выше распространение инфекции.

В марте прошлого года врач-терапевт Тина Петровская рассказала об опасных инфекциях, которыми можно заразиться от домашних животных. В частности, самым распространенным является бешенство. При попадании в организм этот вирус способен парализовать нервную систему, что в итоге приводит к смерти жертвы. Кроме того, существует риск заражения гельминтами, лишаем, а также токсоплазмозом, который особенно опасен для беременных женщин.

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