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Фигуристке Анне Щербаковой успешно провели операцию в Германии

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову благополучно прооперировали в Германии. Об этом в четверг, 18 августа, сама фигуристка сообщила в беседе с ТАСС.

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Ей была сделана операция на колене.

Двумя днями ранее российская спортсменка сообщала о предстоящей операции в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она отмечала, что профессиональный спорт является максимальной самоотдачей, но давняя травма колена мешает полноценным тренировкам.

В этом году 17 февраля прошли женские одиночные выступления фигуристок на Олимпиаде в Пекине, где Анна Щербакова завоевала золото.

За короткую и произвольную программы она набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова с 251,73 балла. При этом россиянка впервые в истории женского фигурного катания выполнила пять четверных прыжков. Третье место заняла японка Каори Сакамото.

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