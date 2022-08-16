Фигуристка Анна Щербакова сообщила о предстоящей операции

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова сообщила о том, что ей сделают операцию на колене.

«Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, всё будет хорошо», — написала спортсменка в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) во вторник, 16 августа.

17 февраля 2022 года состоялись женские одиночные выступления фигуристок в рамках Олимпиады в Пекине, где Щербакова взяла «золото».

За короткую и произвольную программы спортсменка набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова с 251,73 балла. При этом россиянка впервые в истории женского фигурного катания выполнила пять четверных прыжков. Третье место заняла японка Каори Сакамото.