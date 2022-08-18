В заключении эксперта о гибели дочери Конкина нашли противоречия
В судебно-медицинской экспертизе по делу о гибели дочери актера Владимира Конкина имеются противоречия. Об этом говорится в исследовании судебно-медицинского эксперта Александра Пекониди, зачитанного 18 августа на заседании в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент «Известий».
«На основания проведенного исследования специалист приходит к следующему заключению: рецензируемое заключение эксперта – экспертиза трупа Конкиной, не является научно обоснованным, имеет противоречия, правильность установления судебно-медицинского диагноза и экспертных выводов вызывают обоснованные сомнения», — указал судмедэксперт.
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