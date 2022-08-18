Суд отказал в повторной экспертизе по делу о смерти дочери Конкина
Пресненский суд Москвы отказался назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу о гибели дочери актера Владимира Конкина. О решении из зала суда 18 августа сообщил корреспондент «Известий».
«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства защитника Шошиной отказать», — огласила решение судья Ольга Киселькова.
Хозяйка клуба Анна Андрианова проходит обвиняемой по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Софья Конкина в ходе посещения московского фитнес-клуба на Красной Пресне 22 сентября 2020 года плавала в бассейне, где впоследствии начала тонуть. На скорой помощи девушку доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась спустя два дня от асфиксии, вызванной попаданием воды в легкие.
На момент происшествия камеры в зале были выключены, а само помещение не было оборудовано медицинским кабинетом.
Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.
Дело о смерти девушки было передано следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.
В распоряжение «Известий» попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Софья Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.