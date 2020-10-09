Дело о смерти дочери Конкина передали в центральный аппарат СК
Дело о смерти дочери актера Владимира Конкина передано следователям центрального аппарата СК РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 9 октября.
Соответствующее поручение после обращения актера дал глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе изложенные отцом погибшей. Ход расследования Бастрыкин лично взял на контроль.
Ранее Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
К настоящему моменту допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, изучается документация, в том числе регламентирующая действия персонала заведения, добавили в СК.
Софию Конкину с признаками утопления доставили в реанимацию Городской клинической больницы имени Боткина в Москве, в ночь на 24 сентября она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери артиста отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек.
Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.
29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме дочери актера нашли снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.
Ранее «Известия» опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как София Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.