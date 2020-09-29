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В организме дочери актера Конкина обнаружили смертельную дозу алкоголя

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В организме Софии Конкиной, погибшей дочери актера Владимира Конкина, обнаружили опасную дозу алкоголя и снотворное. Об этом 29 сентября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты химико-токсикологического исследования.

Так, в моче содержалось 2,96 промилле алкоголя, в крови — 2,25. По словам психиатра и нарколога Алексея Казанцева, такие показатели соответствуют средней степени алкогольного опьянения, однако в совокупности со снотворным такая доза спиртного может привести к летальному исходу.

По словам специалиста, Конкина «должна была шататься» и невнятно разговаривать. В связи с этим нарколог удивился, как девушку пропустили в фитнес-клуб и допустили к посещению бассейна.

«Люди в состоянии опьянения могут захлебнуться в миске воды, уснуть и всё, или теми же рвотными массами захлебнуться. <…> В таком состоянии пускать нельзя, куда люди на ресепшене, охрана, тренеры смотрели?» — сказал Казанцев.

Трагедия произошла 22 сентября в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Очевидцы утверждают, что не слышали криков о помощи, Конкина во время купания резко начала тонуть. Спасти девушку пытались другие посетители, медсестры на месте не оказалось. Один из клиентов клуба утверждает, что от Конкиной действительно пахло алкоголем.

Девушку с признаками утопления доставили в реанимацию ГКБ имени Боткина в ночь на 24 сентября, но спасти ее не удалось.

Племянница Софии сообщила, что у дочери актера отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Родные Конкиной утверждают, что хронических заболеваний у нее не было.

У Софии остался 11-летний ребенок. Главное следственное управление СК начало проверку по факту ее гибели.

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