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Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес центра

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В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София, незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес центром.

На кадрах видно, как девушка покупает вино и расплачивается за него на кассе.

Ранее в этот же день в распоряжении «Известий» оказалась фотография Конкиной, сделанная тогда же. На снимке видно, как девушка держит в руках бутылку вина.

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22 сентября, за 10 минут до посещения Софией одного из фитнес-клубов Москвы, камера наблюдения зафиксировала, как она выходила из магазина с бутылкой красного вина.

После этого девушка направилась в фитнес-клуб, а во время плавания в бассейне начала тонуть. По словам очевидцев, они не слышали криков о помощи, спасать девушку бросились другие посетители. Один из клиентов клуба утверждал, что от Конкиной пахло алкоголем.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме Конкиной были обнаружены снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Девушку с признаками утопления доставили в реанимацию Городской клинической больницы имени Боткина, в ночь на 24 сентября она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери актера отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Родные Конкиной утверждают, что она не страдала хроническими заболеваниями.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме Конкиной обнаружили снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев отмечает, что эти показатели говорят о средней степени алкогольного опьянения, но в совокупности со снотворным такая доза спиртного может привести к летальному исходу.

У Конкиной остался 11-летний ребенок. Главное следственное управление Следственного комитета России начало проверку по факту смерти дочери артиста.

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