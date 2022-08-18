ТАСС: США и страны Европы запросили проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 августа

США и ряд европейский стран запросили проведение заседания СБ (Совета Безопасности) ООН по Украине 24 августа. Об этом 17 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — говорится в сообщении.

Запрос был направлен председателю Совбеза ООН. Планируется, что на заседании представители стран обсудят итоги визита генерального секретаря ООН на Украину.

Ранее в этот день сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов.

Накануне сообщалось о планах генсека ООН провести встречу во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 августа. Отмечалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

До этого, 15 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Они обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке. Кроме того, стороны обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».