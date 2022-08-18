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ТАСС: США и страны Европы запросили проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 августа

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США и ряд европейский стран запросили проведение заседания СБ (Совета Безопасности) ООН по Украине 24 августа. Об этом 17 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

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«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — говорится в сообщении.

Запрос был направлен председателю Совбеза ООН. Планируется, что на заседании представители стран обсудят итоги визита генерального секретаря ООН на Украину.

Ранее в этот день сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов.

Накануне сообщалось о планах генсека ООН провести встречу во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 августа. Отмечалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

До этого, 15 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Они обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке. Кроме того, стороны обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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