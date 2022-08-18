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АКОРТ призвал разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные компании: X5 Group, «Магнит», «Ашан» и другие) обратилась к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's и Hennessy. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя правления АКОРТ Игоря Караваева.

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В пресс-службе правительства подтвердили получение обращения. По данным издания, в письме отмечается, что основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент сокращается, а новых поставок нет.

Отмечается, что сети скоро должны начинать закупки алкоголя к новогоднему сезону. На сегодняшний день есть риск дефицита по ряду позиций.

Караваев пояснил изданию, что компании, которые приостановили поставки в РФ, обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин из региона Шампань. Он уточнил, что заместить данные позиции российскими будет проблематично из-за нехватки технологий, благодаря которым можно быстро наладить производство достаточного объема, а также из-за сложностей с поставками сырья. Караваев отметил, что параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также поможет предотвратить рост нелегальной продукции.

Ранее ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.

Минпромторг 6 мая утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. Ведомство также отмечало, что список будет пересматриваться раз в квартал.

Параллельный импорт был введен в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 21 июля заявил, что параллельный импорт в России может быть отменен в скором времени. Он уточнил, что власти примут такое решение, когда будет понимание, что в стране достаточно российской продукции.

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