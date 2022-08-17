Опубликованы кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Союзные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры работы артиллерии показал в среду, 17 августа, корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

Журналист рассказал, что военные меняют снаряды в зависимости от цели и тактики. Артиллеристы получают координаты противника с беспилотников и затем поражают позиции. При этом защитники Донбасса должны соблюдать нормы маскировки, чтобы противник не мог их обнаружить.

Об интенсивности работы артиллеристов можно судить по числу коробок из-под снарядов на позиции батареи к концу дня.

Ранее, 13 августа, один из бойцов-артиллеристов первого корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) рассказал «Известиям», что за восемь лет противостояния боевики успели создать в регионе мощные укрепрайоны, но союзные войска в ходе наступления выбивают их. Он также отметил, что при отступлении бойцы ВСУ не меняют тактику, продолжая стрелять по городам и мирным жителям.

10 августа сообщалось, что украинские боевики в авдеевском укрепрайоне взяты в полукольцо, из-за чего испытывают нехватку снарядов для продолжения боев. Если за несколько дней до этого они применяли по 15–20 выстрелов подавления, то затем — не больше 5–10.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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