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В Совфеде усомнились в профессионализме британских разведчиков

Сенатор Цеков: нарушение границ британскими самолетами говорит о непрофессионализме разведчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тот факт, что британские разведывательные самолеты нарушили российские воздушные границы, говорит об отсутствии профессионализма у экипажа, считает сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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«То, что они нарушили воздушное пространство, показывает, что эти «профессионалы», которые совершали «рутинную операцию», вообще-то не профессионалы и нарушают международное законодательство. Это весьма плохо характеризует и сам экипаж, и в целом министерство обороны Великобритании», — сказал он в беседе с «Известиями» 17 августа.

Военный историк Никита Буранов, в свою очередь, выразил мнение, что нарушение границ британскими летчиками не было случайностью.

«Каждый день несколько десятков различных типов машин блока НАТО от RC-135 (больших самолетов разведчиков) совершают разведывательные операции. Это может быть радиотехническая разведка или обычная визуальная, могут быть беспилотники, они кружат вокруг нашей страны. Вполне себе рутинная работа вражеской разведки», — объяснил он.

Ранее, 15 августа, в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ. Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Посольство Великобритании 16 августа заявило, что борт выполнял «рутинную операцию» в воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.

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