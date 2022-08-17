Великобритания объяснила нарушение границы России самолетом-разведчиком

Посольство Великобритании прокомментировало нарушение британским самолетом-разведчиком границы России. Воздушное судно 15 августа было обнаружено дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.

Как заявили в диппредставительстве Британии, борт выполнял «рутинную операцию» в воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях.

Ранее, 15 августа, в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм. Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы Российской Федерации надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.