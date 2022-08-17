МИД РФ: товарооборот с Китаем растет колоссальными темпами

Торговый оборот между КНР и РФ в этом году растет колоссальными темпами, заявил 17 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, в 2021 году товарооборот составлял порядка $140 млрд.

«У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Другим важным партнером, по его словам, российская сторона считает Индию.

«Индия — тоже перспективнейший и крупнейший партнер в Азии с колоссальным экономическим ростом, наверное, с самым высоким в мире, который покупает у нас и нефть, и нефтепродукты, и продукцию военного назначения, и сельхозпродукцию, и удобрения», — уточнил Биричевский.

Главное таможенное управление Китая 7 августа сообщило, что объем торговли между двумя странами за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% в годовом исчислении, достигнув $97,71 млрд.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский 5 августа рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок.

16 июня Дахновский отметил, что в представительство поступает множество предложений от китайских компаний, которые предлагают не только продукцию, но и технологии. По его словам, китайские товары зачастую обладают достаточным качеством, чтобы заменить западные.