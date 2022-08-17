Эксперты допустили продление работы H&M в России

На фоне закрытых магазинов конкурентов продажи шведского ритейлера H&M в России выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, компания еще может принять решение не уходить с рынка РФ. Об этом в среду, 17 августа, «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

«По нашим данным, внутри компании появился энтузиазм. На фоне роста объемов продаж ритейлер всё-таки еще раздумывает, что делать с российским бизнесом», — сказал он.

Но поскольку у H&M нет франчайзи, формально объявив о закрытии, магазины должны прекратить работу, отметил он.

При этом сейчас магазины в России не могут использовать IT-продукты головной компании. Однако российский менеджмент пытается решить эту проблему, что указывает на намерения работать дальше.

«Склады настолько сейчас полные, что еще полгода они точно проработают. За этот период времени может что-то измениться и у компании появится реальная возможность не уходить с нашего рынка», — полагает Томилин.

Также нет официального подтверждения, что H&M продается, по крайней мере руководство магазинов это не подтверждает, добавил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Переговоры с каждым ТРЦ по работе точек проходят индивидуально с учетом количества оборудования и товаров на объектах, инвестиций, вложенных в открытие магазина, позиции по судебному урегулированию, добавил он.

«Известия» направили запрос в H&M.

2 августа магазины H&M начали открываться в Москве. Одежду бренда можно купить в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис» и «Метрополис». Предположительно, товара должно хватить на 50 недель работы.

По словам президента Magic Group, создателя универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александра Перемятова, H&M поэтапно откроет не менее 50% магазинов сети в России. Поочередное открытие магазинов прежде всего связано с логистическими и операционными вопросами внутри самой компании, считает он.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. В том же месяце Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в стране.

H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.