В ГД предложили списывать часть ипотеки при рождении третьего ребенка

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая считает возможным списывать часть ипотечного кредита семьям, в которых рождается третий ребенок.

«А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно», — цитируют «РИА Новости» депутата 17 августа.

По мнению Буцкой, этот шаг может стать «решением проблемы» финансов для семьи.

«Вероятно, это получится даже больше, чем миллион, но это совершенно конкретная помощь, которая не уйдёт «направо, налево», — добавила она.

12 августа сообщалось, что Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года. В заявлении ведомства уточнялось, что реализация этой инициативы позволит семьям с детьми получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения ребенка до 31 декабря 2023 года.

28 июля стало известно, что правительство выделит 45,5 млрд рублей на различные программы по ипотеке, в том числе семейной, дальневосточной и льготной. Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что эти программы пользуются высоким спросом среди россиян.

22 июля директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков рассказал «Известиям», что спрос на программу «Льготная ипотека» к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.