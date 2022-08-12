Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года

Министерство финансов хочет продлить программу семейной ипотеки по ставке 6% годовых до конца 2023 года. Об этом 12 августа говорится на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — сказано в пояснительной записке проекта.

Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также ведомство хочет уменьшить уровень минимальной зарплаты для получения такого займа.

28 июля сообщалось, что правительство выделит 45,5 млрд рублей на различные программы по ипотеке, в том числе семейной, дальневосточной и льготной. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что эти программы пользуются высоким спросом среди россиян.

22 июля директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков рассказал «Известиям», что спрос на программу «Льготная ипотека» к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.