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Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов хочет продлить программу семейной ипотеки по ставке 6% годовых до конца 2023 года. Об этом 12 августа говорится на сайте проектов нормативных правовых актов.

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«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — сказано в пояснительной записке проекта.

Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также ведомство хочет уменьшить уровень минимальной зарплаты для получения такого займа.

28 июля сообщалось, что правительство выделит 45,5 млрд рублей на различные программы по ипотеке, в том числе семейной, дальневосточной и льготной. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что эти программы пользуются высоким спросом среди россиян.

22 июля директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков рассказал «Известиям», что спрос на программу «Льготная ипотека» к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.

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