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Минцифры РФ предложило снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ставку по льготной ипотеке для специалистов сферы IT предлагается уменьшить с 5 до 3%. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

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Проект подготовило Минцифры России. Дата начала общественного обсуждения — 11 августа.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — говорится в документе.

Кроме того, ведомство предлагает уменьшить уровень минимальной зарплаты заемщика для получения такой ипотеки. Так, с внесением изменений необходимый уровень заработной платы для получения денежных средств для IT-сотрудников, работающих в городах-миллионниках (за исключением Москвы), составит 120 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей. Для проживающих в других населенных пунктах регионов — 70 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин 4 мая этого года объявил о запуске льготной ипотеки под 5% для сотрудников аккредитованных компаний в области информационных технологий. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составляет 18 млн рублей, в других населенных пунктах — 9 млн рублей. Как тогда уточнил Мишустин, предполагается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило соответствующий проект 13 апреля.

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