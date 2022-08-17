Саакашвили из тюрьмы заявил о желании «участвовать в борьбе» на Украине

Находящийся в заключении в Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвили заявил о своем желании «непосредственно участвовать в борьбе» на Украине.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив к публикации фотографию записки на украинском языке, текст которой продублирован в посте.

Кроме того, экс-президент Грузии сообщил, что намерен добиваться освобождения для переезда на Украину.

Ранее, в мае, бывший президент США Джордж Буш-младший в разговоре с пранкерами, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Саакашвили должен воевать против России.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».