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Житель Челябинска получил 11 лет тюрьмы за ДТП с двумя погибшими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Челябинске суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП с двумя погибшими. Авария произошла в мае 2021 года, сообщает прокуратура области.

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Помимо тюремного срока суд лишил мужчину водительских прав на 2,5 года и постановил выплатить 6 млн рублей троим потерпевшим.

ДТП, о котором идет речь, произошло 24 мая 2021 года. Водитель Land Rover выехал на встречную полосу на улице Куйбышева и столкнулся с ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. Далее одна из машин врезалась в «Газель», отчего водитель и его 73-летняя мать скончались. Отца мужчины доставили в больницу.

20 июня на трассе в Челябинской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали девять человек. Водитель Mercedes-Benz в условиях тумана не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой с прицепом.

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