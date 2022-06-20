Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

На трассе в Челябинской области 20 июня экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Взрослые были осмотрены на месте, госпитализация не потребовалась. Один ребенок госпитализирован в медицинскую организацию, второй ребенок взят на амбулаторный контроль», — сказано в сообщении.

По данным областного УГИБДД, авария произошла рано утром на 1571-м км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

Водитель автобуса Mercedes-Benz, по предварительной информации, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком с прицепом.

Экскурсионный автобус возвращался в Челябинск из Казани, в салоне находились два водителя и 41 пассажир.

18 июня произошло ДТП с участием группы студентов. Они ехали на арендованном автобусе Кia в поселок Мезмай на Кубани для прохождения производственной практики. Во время движения водитель автобуса на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги. В результате ЧП были госпитализированы 13 человек.