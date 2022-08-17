В Bloomberg сообщили об оставшихся запасах газа в хранилищах ФРГ

В том случае если Россия прекратит поставки газа в Германию, то запасов оставшегося голубого топлива в стране хватит только на 2,5 месяца. Об этом предупредил 17 августа президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Сейчас, по его данным, хранилища газа в стране заполнены на 77%, причем газоэнергетическим компаниям ФРГ удалось достичь этой отметки на две недели раньше запланированного срока. Однако с учетом риска более прохладной осени и возможных перебоев с поставками цель по заполнению хранилищ на 85% к октябрю может уже оказаться сложной, а 95% к ноябрю и вовсе «труднодостижимой».

«Сейчас мы немного опережаем график по заполнению хранилища, но это не значит, что мы можем расслабиться. Напротив, это следует понимать как толчок. Давайте продолжать в том же темпе. Иначе мы сможем выполнить данный показатель только на три четверти», — цитирует Мюллера агентство Bloomberg.

16 августа сообщалось, что цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2450 за 1 тыс. куб. м впервые с марта.

В тот же день немецкий журналист Николаус Блом призвал власти страны запустить российский газопровод «Северный поток – 2». По его мнению, остановка газопровода вредит экономике Германии.

12 августа также сообщалось, что Берлину не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России, так как вместо этого вторая сторона предпочла сотрудничество с Италией.