Отказ от российского газопровода «Северный поток-2» вредит экономике Германии, его запуск способен расстроить планы российского президента Владимира Путина. Соответствующее мнение 15 августа высказал немецкий журналист Николаус Блом в Der Spiegel.

«Наша цель — перестать покупать российский газ. Если бы отказ от «Северного потока-2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — написал он.

По мнению автора, ФРГ не приблизится к своей цели по полному отказу от газа из РФ, если «один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе».

Кроме того, Блом отметил, что возобновление поставок газа по «Северному потоку – 2» приведет к снижению социального напряжения в ФРГ.

Ранее, 12 августа, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что этой зимой в Германии начнут действовать более строгие правила энергосбережения. Согласно ним среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Как предположил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF двумя днями ранее, в зимнее время в Германии могут начаться массовые протесты и беспорядки из-за роста цен, напряженности и агрессивных настроений. Он отметил рост недовольства среди населения на фоне энергокризиса.

Накануне, 9 августа, мнение о том, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам в ФРГ, высказали представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла в свою очередь потребовал отметить санкции против России и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

По данным Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) на 9 августа, прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сейчас составляет около 20% от максимальной мощности. Предприятиям и частным потребителям, по данным сетевого агентства, приходится приспосабливаться к росту цен на голубое топливо.

В то же время, по информации на 5 августа, уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

До этого, 3 августа, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.