Реклама
Прямой эфир
Туризм
Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Мир
В Горловке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до восьми
Мир
Минобороны РФ сообщило о подготовке ВСУ провокаций в районе ЗАЭС
Экономика
В США банки выразили готовность работать с российскими облигациями
Мир
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Общество
Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей
Мир
ПВО Сирии сбили две выпущенные со стороны Израиля ракеты
Мир
Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам
Мир
После взрыва в ТЦ в Ереване будет объявлен траур
Мир
Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»
Армия
В Минобороны РФ рассказали о мероприятиях в рамках «АрМИ-2022»
Сюжет:

Обозреватель Der Spiegel призвал Берлин запустить «Северный поток-2»

Обозреватель Der Spiegel Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток-2»
0
Фото: ТАСС/DPA/Bodo Marks
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от российского газопровода «Северный поток-2» вредит экономике Германии, его запуск способен расстроить планы российского президента Владимира Путина. Соответствующее мнение 15 августа высказал немецкий журналист Николаус Блом в Der Spiegel.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

«Наша цель — перестать покупать российский газ. Если бы отказ от «Северного потока-2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — написал он.

По мнению автора, ФРГ не приблизится к своей цели по полному отказу от газа из РФ, если «один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе».

Кроме того, Блом отметил, что возобновление поставок газа по «Северному потоку – 2» приведет к снижению социального напряжения в ФРГ.

Ранее, 12 августа, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что этой зимой в Германии начнут действовать более строгие правила энергосбережения. Согласно ним среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

Как предположил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF двумя днями ранее, в зимнее время в Германии могут начаться массовые протесты и беспорядки из-за роста цен, напряженности и агрессивных настроений. Он отметил рост недовольства среди населения на фоне энергокризиса.

Накануне, 9 августа, мнение о том, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам в ФРГ, высказали представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла в свою очередь потребовал отметить санкции против России и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

По данным Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) на 9 августа, прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сейчас составляет около 20% от максимальной мощности. Предприятиям и частным потребителям, по данным сетевого агентства, приходится приспосабливаться к росту цен на голубое топливо.

В то же время, по информации на 5 августа, уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

До этого, 3 августа, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку . По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022