Реклама
Прямой эфир
Мир
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря
Политика
В Крыму назвали «фантастическими бреднями» угрозы Киева ударить по мосту
Мир
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Мир
Французы ответили Зеленскому на призыв ввести санкции против РФ
Мир
Власти ДНР назвали сроки восстановления работы аэропорта Мариуполя
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Мир
В КНР рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
Общество
Разрывы боеприпасов на военном складе в Крыму прекратились
Мир
МИД РФ исключил вероятность глобального голода
Мир
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Аксенов сообщил о тлеющих очагах после детонации боеприпасов в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Джанкойском районе Крыма зафиксированы два тлеющих очага после детонации снарядов, случившейся накануне в результате диверсии. Как сообщил 17 августа глава полуострова Сергей Аксенов, риски возгорания и взрывов сохраняются.

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам
На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

«С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага — есть риски возгорания и детонации. До 14:00 (время совпадает с мск. — Ред.) планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара», — рассказал он журналистам.

Аксенов добавил, что в ближайшее время комиссия по оценке ущерба начнет работу в селах Майское и Азовское.

Утром во вторник, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия.

Зона происшествия была незамедлительно оцеплена, оттуда эвакуировали 3 тыс. человек. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Также из-за детонации получили повреждения линии электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В настоящий момент железнодорожные пути уже восстановлены.

После этого в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022