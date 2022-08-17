Аксенов сообщил о тлеющих очагах после детонации боеприпасов в Крыму

В Джанкойском районе Крыма зафиксированы два тлеющих очага после детонации снарядов, случившейся накануне в результате диверсии. Как сообщил 17 августа глава полуострова Сергей Аксенов, риски возгорания и взрывов сохраняются.

«С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага — есть риски возгорания и детонации. До 14:00 (время совпадает с мск. — Ред.) планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара», — рассказал он журналистам.

Аксенов добавил, что в ближайшее время комиссия по оценке ущерба начнет работу в селах Майское и Азовское.

Утром во вторник, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия.

Зона происшествия была незамедлительно оцеплена, оттуда эвакуировали 3 тыс. человек. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Также из-за детонации получили повреждения линии электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В настоящий момент железнодорожные пути уже восстановлены.

После этого в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.