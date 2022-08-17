Линейки 1 сентября пройдут для всех школьников Белгородской области

Торжественные линейки 1 сентября в Белгородской области пройдут для всех школьников региона, сообщили «Известиям» в местном министерстве образования.

Линейки в школах, которые находятся на приграничных с Украиной территориях, пройдут в соседних учреждениях.

«Линейки будут абсолютно во всех школах. Но есть девять приграничных территорий с Украиной, и, скорее всего, 36 школ, которые находятся в пятикилометровой приближенности с границей, будут проводить линейки на площадках принимающих школ. Дети будут приглашены на линейки в разное время. Ни один ребенок не останется в стороне от этих мероприятий», — объяснили в министерстве образования.

Также есть вероятность, что ученики указанных 36 школ будут учиться дистанционно. Возможно, формат будет определяться желанием родителей, уточнили в ведомстве. Детей, которые будут учиться очно, в соседние школы будет возить автобус.

В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется «желтый» уровень террористической опасности.

«Известия» также направили аналогичные запросы в образовательные ведомства Краснодарского края, а также Брянской и Воронежской областей.

Указанные регионы периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины — ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщили в ФСБ, 4,9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали в Курчатовском районе Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередач, через которые Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения (как региона, так и соседних субъектов страны). После произошедшего была усилена охрана объектов атомной энергетики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Впервые режим теропасности в Белгородской области был введен 11 апреля. С тех пор желтый уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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