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ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами ЛЭП под Курском

ФСБ: в августе украинские диверсанты в Курской области совершили подрыв ЛЭП, питающих АЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В августе украинские диверсанты подорвали в Курской области опоры линии электропередачи, питающие атомную электростанцию (АЭС).Об этом сообщили 16 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

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По данным ведомства, диверсии были совершены 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области. Тогда украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередач, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения (как региона, так и соседних субъектов страны).

Отмечается, что диверсия привела к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». После произошедшего была усилена охрана объектов атомной энергетики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. В настоящее время ведется розыск преступников и их возможных сообщников.

Днем ранее в ФСБ рассказали, что в Волгоградской области был сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на нефтепроводе. Диверсанты входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак. Организация теракта проходила под контролем украинских спецслужб.

На месте преступления изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности и два переделанных под стрельбу боевыми патронами травматических пистолета.

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