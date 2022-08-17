Военкор «Известий» показал кадры боевой работы снайперов

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры боевой работы снайперских пар, прикрывающих действия штурмовых групп горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Уточняется, что снайперы используют бесшумные специальные винтовки ВСС, прикрывая действия штурмовых групп в ходе продвижения передовых частей к позициям украинских националистов.

В ЦВО высоко отмечают действия снайперских пар из состава горного мотострелкового соединения в ходе ведения боевых действий за их слаженность и высокую эффективность.

Ранее, 16 августа, Минобороны России показало кадры боевой стрельбы группировки «Отважные» расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по опорному пункту военных ВСУ.

До этого, 11 августа, сообщалось, что российские десантники в процессе ведения разведки установили местоположение и осуществили захват опорного пункта вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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