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Shell временно закроет нефтепровод между Мексиканским заливом и США

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Фото: Global Look Press/Rupert OberhA user via www.imago
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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила, что в сентябре планирует закрыть на две недели ключевой нефтепровод в Мексиканском заливе. Он поставляет нефть на нефтеперерабатывающие заводы штата Луизиана. Об этом в среду, 17 августа, сообщило агентство Reuters.

Компания Shell заявила, что нефтепроводы Odyssey и Delta будут закрыты на плановое техническое обслуживание в начале-середине сентября.

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По трубопроводам транспортируется тяжелая нефть с морских месторождений, и переход на другие трубопроводы невозможен, добавили в Shell.

Трубопровод Odyssey в восточной части Мексиканского залива имеет пропускную способность 220 тыс. баррелей в сутки и подключен к трубопроводу Delta с поставками на терминалы в Луизиане и на нефтеперерабатывающий завод Norco Shell, сообщается на сайте компании.

Ранее, 9 августа, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев рассказал о судьбе западных энергокомпаний в России.

25 мая, нефтяная компания «Лукойл» закрыла сделку по покупке сети автозаправок англо-нидерландской Shell в России. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников Shell продолжат работать в компании, принадлежащей «Лукойлу». Российской компании перешли активы Shell на территории России — сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

16 мая сообщалось, что на автозаправках Shell на территории России приостановлена продажа топлива. Кроме того, на сайте компании отмечалось, что программа лояльности Shell прекращает работать с 20 мая 2022 года.

12 мая в «Лукойл» сообщили, что намерены приобрести дочернее предприятие Shell в России, которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области.

«Лукойл» также сообщил о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении стопроцентной доли в ООО «Шелл нефть».

Представители Shell оценили потери в $3,9 млрд после ухода компании с российского рынка.

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