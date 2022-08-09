Эксперт рассказал о судьбе западных энергокомпаний в России

Указ президента РФ, временно запрещающий выход иностранных акционеров из российской энергетики, либо будет продлен, либо после завершения его действия компании, которые хотели уйти из России, завершат этот процесс. Однако массовым исход уже не будет — большинство тех, кто хотел уйти, уже сделали это. Об этом рассказал «Известиям» руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев во вторник, 9 августа.

5 августа был опубликован указ № 520 президента РФ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, которые включены в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, производящих и поставляющих тепло и электроэнергию. При этом указ оставляет возможность закрытия сделок, если получено специальное разрешение президента.

Как сообщил «Коммерсант» 9 августа, из-за этого указа уже объявленная сделка по продаже российских активов итальянской Enel — контрольного пакета «Энел Россия» — заморожена на неопределенный срок. Активы планировалось продать «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Аналогичная судьба постигла финскую энергокомпанию Fortum, которая в июле собирала заявки покупателей на свои российские активы.

Коптев напомнил, что из России ушли в том числе британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, норвежская энергокомпания Equinor, французская нефтегазовая компания Total и все фирмы «большой четверки» нефтесервисных операторов. Американская Exxon Mobil Corporation в одностороннем порядке начала сокращение добычи на проекте «Сахалин-1», что привело к практической остановке добычи, добавил он. Стоит отметить, что в конце июля правительство РФ распорядилось передать «Зарубежнефти» долю в 30% Equinor в Харьягинском месторождении и 20-процентную долю Total.

Некоторые уже заявленные сделки по выходу заграничных акционеров из РФ «зависли» по причине запрета для иностранцев на операции с ценными бумагами на Московской бирже, рассказал эксперт. В частности, об этом в специальном отчете заявила британская нефтегазовая ВР, владеющая 19,75% «Роснефти», отметил эксперт.

По словам специалиста, единственный позитивный момент, который можно найти в блокировке выхода зарубежных инвесторов из российских энергопроектов, заключается в том, что иностранцам придется искать пути обхода санкций для обслуживания своих активов в РФ. Однако нельзя исключать, что эти активы просто спишут как потери при форс-мажоре, но тогда плюсов не останется вовсе, подчеркнул он.

«Минусом запрета энергокомпаниям выходить из активов можно было бы назвать снижение инвестиционной привлекательности России для зарубежного капитала. Глобальные Юг и Восток привыкли заранее договариваться об особых условиях инвестирования и их, если уж они решатся вложить средства в российские проекты, указ президента вряд ли испугает», — заключил он.

В конце февраля Банк России временно запретил брокерам продавать на Мосбирже ценные бумаги по поручению нерезидентов. Мера была принята в ответ на объявление новых антироссийских санкций.

20 июля Центробанк рекомендовал брокерам не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги заграничных эмитентов. ЦБ предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей порог размера активов, начиная с которого инвестор может стать квалифицированным.

4 августа Регулятор обнародовал обновленный документ для общественного обсуждения, в котором допустил возможность для частных инвесторов торговать бумагами из дружественных стран при выполнении ряда условий. Ограничения призваны защитить россиян от инфраструктурных рисков, появившихся из-за санкций Запада. Часть иностранных активов розничных инвесторов уже заблокирована.

8 августа частные инвесторы попросили Центробанк не ограничивать торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. Эксперты Национальной ассоциации участников фондового рынка считают, что запрет на операции неквалифицированных инвесторов с иностранными бумагами лишит их возможности диверсифицировать свои портфели и снизит интерес к инвестициям в российские активы.